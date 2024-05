Ubisoft kansellerer The Division: Heartland

HQ

Både The Division og The Division 2 var så vellykkede for Ubisoft at ingen ble sjokkert da den franske utgiveren annonserte skytespillet The Division: Heartland tilbake i 2021. En annen ting som ikke var spesielt overraskende med tanke på utgiverens historie, var at spillet nærmest forsvant fra jordens overflate kort tid etterpå. Vi har stort sett bare hørt om at det ble forsinket om og om igjen siden den gang, ettersom utviklerne i Red Storm slet med å få det til å føles unikt og bra. Noe som bringer oss til i dag.

Ubisoft bekrefter at The Division: Heartland har blitt kansellert, og at Red Storm og andre ressurser fra prosjektet har blitt omdisponert til "større muligheter som XDefiant og Rainbow Six".

Ganske interessant at de ikke spesifiserer Rainbow Six: Siege, men vi får kanskje se om det er med vilje eller ikke i Ubisoft Forward-showcasen den 10. juni.