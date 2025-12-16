Ubisoft kjøper March of Giants utvikler fra Amazon Games

March of GiantsDet kommende MOBA-spillet, som tidligere ble utgitt av Amazon Games og utviklet av teamet i Montreal, er på vei til et nytt hjem. Ubisoft har ikke bare kjøpt rettighetene til March of Giants, men også hele utviklingsteamet.

Som VGC bemerket, betyr dette at March of Giants kreativ direktør Xavier Marquis kommer tilbake til Ubisoft. Marquis ledet utviklingen av Tom Clancy's Rainbow Six Siege, og forlot Ubisoft for seks år siden. Teamet som jobber på March of Giants vil fortsette å utvikle MOBA under et av Ubisofts nye kreative hus.

"March of Giants har en reell mulighet til å bringe noe nytt og dynamisk til spillerne, og til å hjelpe Ubisoft med å konkurrere på en av spillbransjens største arenaer," sa Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot. "Vi ser frem til å ønske Alexandre, Xavier og mange av de erfarne medarbeiderne i March of Giants -teamet som tidligere har jobbet i Ubisoft velkommen tilbake, og hele teamets ambisjoner, kreativitet og talent passer perfekt til vårt ønske om å bygge nye, dristige opplevelser for spillerne. Vi ser frem til å støtte dem i arbeidet med å forme fremtiden til denne lovende nye IP-en."

"Å vende tilbake til Ubisoft slutter sirkelen. Vi skapte noe av vårt mest meningsfulle arbeid her, og vi gleder oss til å fortsette å utvikle March of Giants fra Ubisoft. Dette spillet har et enormt potensial, og jeg vet at Ubisoft kan hjelpe oss med å ta det til neste nivå", la Marquis til.

March of Giants Ubisoft holdt nylig noen lukkede alfatester i september. Vi er ikke sikre på hvordan dette trekket vil ryste opp spillets utvikling, men det ser ut til at vi fortsatt har en stund igjen før en offentlig utgivelse.