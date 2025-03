Ubisoft kommenterer Yasuke-kritikken i Assassin's Creed Shadows: "Noe av det var litt forventet"

HQ

Ubisoft har møtt en rekke kritikk og tilbakeslag for Assassin's Creed Shadows de siste 12 månedene. Enten det er fans som uttrykker sine tanker om representasjonen av Japan og japansk kultur i spillet, den ufølsomme samlefiguren, eller inkluderingen av Yasuke og hvordan historien hans har blitt innlemmet, har utvikleren vært i varmt vann en lang stund.

Til tross for dette lanserer Ubisoft Assassin's Creed Shadows neste uke, den 20. mars, som en del av en forsinket ankomst, og med det som kommer veldig raskt, har vi fått sjansen til å snakke med kreativ direktør Jonathan Dumont for et intervju som kommer til Gamereactor neste uke.

Som en sniktitt spurte vi Dumont om Yasuke og om det noen gang var noen forventning om at karakteren skulle generere så mye flak og tilbakeslag som han gjorde. Dumont fortalte oss følgende :

"Jeg antar at noe av det var litt forventet, men vi trodde og tror fortsatt at Yasuke er en flott karakter for Assassin's Creed-universet. Bortsett fra spillaspektene, der spillet hans er veldig forskjellig fra Naoe, er han en veldig spennende historisk karakter som gjorde det mulig for oss å skape en rik fortelling ut fra den lille historiske informasjonen vi hadde. Jeg vil ikke røpe historien hans og hvordan han er knyttet til historien vår, men hans unike perspektiv som en mann mellom to verdener, som får en ny sjanse i Japan, utfylte Naoes karakter veldig godt."

