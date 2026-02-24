Ubisoft kunngjør lederteamet som tar roret for Assassin's Creeds "neste æra"

Vantage Studios, det relativt nye datterselskapet til Ubisoft, tar over utviklingen og de langsiktige planene for de store franchisene. Nå vet vi hvem som skal lede Assassin's Creed-grenen til Vantage Studios, ettersom lederne for merkevaren er utnevnt.

HQ

Martin Schelling, tidligere leder på Assassin's Creed IV: Black Flag, Assassin's Creed: Revelations, Origins og Valhalla er tilbake om bord hos Ubisoft som leder for Assassin's Creed-merkevaren. Schelling vil være ansvarlig for "overordnet strategi og langsiktig visjon for merkevaren", ifølge Ubisoft.

Schelling får selskap av Jean Guesdon, en veterandesigner hos Ubisoft som har meritter fra arbeidet med det opprinnelige Assassin's Creed tilbake i 2007. Han fungerte som kreativ leder på Assassin's Creed Origins og Black Flag. Hans nye rolle er som innholdssjef for merkevaren, noe som betyr at han vil ha ansvaret for den kreative retningen, lede Assassin's Creeds fremtid og støtte de enkelte spillene.

Til slutt er det François de Billy, som vil være sjef for produksjonsekspertise. Han skal effektivisere og forbedre produksjonspraksisen på tvers av AC-spillene. François de Billy har også mange studiepoeng på AC-spill, inkludert Origins og Valhalla. Han er anerkjent for "sin evne til å optimalisere prosesser og fjerne friksjon på tvers av komplekse produksjonsarbeidsflyter."

Disse tre skal forlate sine nåværende Ubisoft-stillinger i løpet av de neste ukene, hvor de kan gå over til å være den trehodede sjefen for den nye versjonen av Assassin's Creed-serien. Lykke til, mine herrer.