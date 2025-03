Ubisoft kunngjør store strukturelle endringer: et nytt datterselskap med en Tencent-invertering på 1,16 milliarder euro

HQ

Ubisoft har slitt mye de siste årene, med 2024 som et spesielt lavpunkt med det dårlige salget av Star Wars: Outlaws og tilbakeslaget og forsinkelsen av Assassin's Creed Shadows. Heldigvis, etter måneder på randen av kollaps, har Ubisoft kunngjort en ny forretningsmodell som vil hjelpe dem å overleve, motta en pengeinjeksjon fra Tencent og samtidig opprettholde eierskapet til kjernefranchisene sine ... selv om ting vil se annerledes ut.

Ubisoft har i en investorsamtale bekreftet at de vil opprette et nytt datterselskap, som vil bli hjemmet til tre av deres største franchiser (og bare disse franchisene): Assassin's Creed, Far Cry og Rainbow Six Siege. Datterselskapet vil ha hovedkontor i Paris, og vil omfatte alle Ubisofts studioer i Montreal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona og Sofia, samt franchisens kataloger. Og dette nye selskapet (som foreløpig ikke har et kjent navn eller styre) vil ha en eierandel på 25 % fra det kinesiske konglomeratet Tencent, til en verdi av 1,16 milliarder euro (966 millioner pund).

Denne nye enheten vil fortsatt være eksklusivt kontrollert og konsolidert av Ubisoft. Hvorfor denne endringen? Ubisoft sier at ved å opprette et nytt datterselskap som kontrollerer deres tre største merkevarer og studioene som lager dem, vil det "gå i spissen for utviklingen" og vil "øke kvaliteten på narrative solo-opplevelser ytterligere, utvide flerspillertilbudet med økt hyppighet av innholdsutgivelser, introdusere free-to-play-berøringspunkter og integrere flere sosiale funksjoner". Administrerende direktør Yves Guillemot legger til at det vil ha et autonomt lederteam "med fokus på å forvandle disse tre merkevarene til unike økosystemer".

De sier at dette vil hjelpe selskapet til å bli mer "smidig", et ord konsernsjefer elsker å bruke. I virkeligheten føles dette mer som en måte å tiltrekke seg flere investorer på, som kan være mer tilbøyelige til å investere i dette datterselskapet og de tre suksessrike franchisene, snarere enn i Ubisoft som helhet. Det gjenstår å se om dette vil påvirke rytmen og kvaliteten på spillutgivelsene, men i teorien burde det ikke gjøre det - så vidt vi vet i dag, vil teamene forbli de samme. Og heldigvis skjer alt dette rett etter lanseringen av Assassin's Creed Shadows, som til tross for noen absurde kontroverser, har vært en suksess både kritisk og kommersielt.