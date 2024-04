Ubisoft lekker tidlig lanseringsdato for Star Wars Outlaws, som kommer i august.

HQ

Som de sørget for å kunngjøre i forrige uke, slipper Ubisoft og Massive Entertainment historietraileren Star Wars Outlaws i dag kl. 18:00 CEST. Siden den gang, og med tanke på utgiverens forkjærlighet for å bruke disse fortellertrailerne til å oppgi en utgivelsesdato, hadde vi forventet at Outlaws' utgivelsesdag ville komme om noen timer, men Ubisoft har selv lekket datoen tidlig i forsidebildet til traileren. Selv om den siden har blitt endret, var Gematsu raske nok til å "fange" øyeblikket og bekrefte at Star Wars Outlaws kommer 30. august.

Det betyr at utviklingen har skutt fart etter ryktene om en forsinkelse til neste år, ettersom mange av oss hadde sett for oss en lansering i god tid før juleferien, slik tilfellet var med Avatar: Frontiers of Pandora.

Forhåpentligvis vil innsatsen til Massive og traileren få oss til å glede oss til slutten av august.