Ubisoft Milan er sikker på at Mario + Rabbids: Sparks of Hope vil fortsette å selge

HQ

Da det debuterte i slutten av 2022, slet Ubisoft Milans Mario + Rabbids: Sparks of Hope med å selge altfor mange enheter, noe som er synd, for spillet er fantastisk! Med en svakere lansering enn forventet har serieprodusent Cristina Nava nå snakket med VGC for å forklare hvorfor vi ikke bør være bekymret for spillets stabile lansering.

"Det første Mario + Rabbids hadde mer enn 10 millioner spillere. Selv om det er Mario, er det også et sjangerspill: turbasert taktisk eventyr. Så vi kan ikke forvente høye salgstall helt i begynnelsen, for et slikt spill er en langsom brenner."

Nava fortsetter: "Selv om det i begynnelsen virket som om Sparks of Hope ikke innfridde forventningene, er vi sikre på at det vil vokse i løpet av noen år. For det har blitt veldig, veldig godt mottatt, både av pressen og publikum. Det handler bare om å gi det tid, med jungeltelegrafen og så videre."

Om noen få uker lanseres den tredje og siste DLC-en til spillet, og med denne kommer Rayman inn i serien ... endelig. Den lanseres 30. august, og du kan lese mer om den kommende DLC-en her.

For å runde av tankene om spillets resultater, avsluttet Nava med å si: "Vi er ikke bekymret på vår side, for vi vet at vi oppnådde det vi ønsket med denne oppfølgeren. Vi er ikke bekymret, og vi er fornøyde med det vi har gjort."

Har du spilt Mario + Rabbids: Sparks of Hope ennå?