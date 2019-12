Ubisoft Montreal avlyser hemmelig prosjekt etter tre Ã¥rs utvikling

Ubisoft Montreal kan anses som kjernen av Ubisofts mange interne studioer, og dermed har de hatt en hånd med i utviklingen av mange av utgiverens største prosjekter. Størstedelen av disse er etterfølgende i etablerte serier, men nå vet vi at de også hadde et originalt prosjekt under utvikling, som nå har blitt avlyst.

Dette vet vi nå takket være en rekke nå slettede Twitter-beskjeder fra grafikkprogrammør Louis de Carufel, hvor han bekrefter at et stort prosjekt han har jobbet på i tre år har blitt avlyst.

Over på ResetEra forteller Kotakus Jason Schreier at det var snakk om en helt ny serie fra Watch Dogs-utviklerne, og at det var meningen at det skulle ha vært "similar to Destiny".

Det vites enda ikke hva som førte til at prosjektet ble avlyst.