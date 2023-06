Ubisoft: Nintendo advarte oss mot å lansere Mario + Rabbids: Sparks of Hope på Switch

HQ

Vi hører stadig om hvor ekstremt mye mange spill selger på Nintendo Switch, men det er ikke alle gode spill som får suksessen de fortjener. Da er det greit å få en grunn hvorfor.

I et intervju med GamesIndustry.biz sier Ubisoft-sjefen Yves Guillemot at Nintendo advarte dem og sa at de ikke burde lansere Mario + Rabbids: Sparks of Hope på Nintendo Switch, men i stedet vente på Nintendo Switch 2 eller hva nå enn den neste konsollen vil hete:

"Vi hadde allerede gitt ut et Mario Rabbids-spill [på Switch], så ved å gjøre et til hadde vi to lignende opplevelser på én maskin. På Nintendo dør aldri slike spill. Det finnes 25 Mario-spill på Switch. Nintendo [sa] at det er bedre å gjøre én iterasjon på hver maskin. Vi var litt for tidlig ute, vi burde ha ventet til [neste konsoll]."

Etterpåklokskap er jo lett, men Ubisoft er jo viden kjent for å pøse ut spill når et annet i franchisen har opplevd suksess. Mario + Rabbids Kingdom Battle ble jo en slager når det gjelder både anmeldelser og salg, mens fjorårets oppfølger ble altså bare godt likt uten at salgstallene bar preg av det.

Hva tror du grunnen er til at Mario + Rabbids: Sparks of Hope mislyktes kommersielt?