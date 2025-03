Ubisoft og Anti-Social Social Club slår seg sammen for Assassin's Creed Shadows-samlingen

HQ

Hvis du nylig har tilbrakt mye tid i det føydale Japan i Assassin's Creed Shadows og har vært på utkikk etter en måte å vise din interesse for Ubisofts nyeste prosjekt på, har vi noe som sannsynligvis er verdt å sjekke ut.

Klesfirmaet Anti-Social Social Club har kunngjort et samarbeid med Ubisoft, som vil se paret jobbe sammen om en rekke klær med tema rundt Shadows. Kolleksjonen inkluderer en rekke artikler, det være seg T-skjorter, hettegensere, jakker, treningsdrakter, fotballtrøyer og til og med glassvarer å fylle opp og bruke til å skåle med sake.

Kolleksjonen lanseres senere denne uken, den 29. mars kl. 15:00 GMT / 16:00 CET, og du kan gå inn her for å plukke opp noen av varene når de blir tilgjengelige. Det skal sies at selskapets klær har en tendens til å bli utsolgt veldig raskt, så det er best å være raskest mulig ute.

