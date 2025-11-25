Ubisoft og FX går sammen om en Far Cry TV-serie

HQ

Ubisoft Ubisoft er en av de mer aggressive videospillutgiverne når det gjelder å lage adaptasjoner av sine elskede serier og franchiser, og tidligere har vi sett den franske giganten levere en Assassin's Creed-film og til og med en Werewolves Within film. Dette er da på toppen av debuten Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix og Splinter Cell: Deathwatch animes, Mythic Quest og Side Quest for Apple TV, og med planer om å lage en Assassin's Creed-show, en Watch Dogs -film (som har avsluttet produksjonen) og en Riders Republic -film også. Nå har enda et prosjekt sluttet seg til denne oppstillingen.

Det har blitt avslørt at Ubisoft og FX slår seg sammen for å lage en Far Cry TV -serie. Serien vil være basert på den populære og langvarige spillserien, men det vil ikke være en direkte tilpasning av noe spesifikt spill, da det snarere vil "inneholde en ny setting og rollebesetning." I hovedsak, ikke forvent å se Vaas eller Seed familien i dette prosjektet, som eksempler.

Ellers blir vi fortalt at serien vil bli produsert av Rob Mac (også kjent somRob McElhenney før han offisielt skiftet navn) gjennom selskapet More Better Productions, og også Alien: Earth mastermind Noah Hawley gjennom selskapet 26 Keys. Mac skal også spille hovedrollen og opptre i serien på en eller annen måte.

Hawley uttalte følgende om å gjøre dette showet til virkelighet "Det jeg elsker med Far Cry-serien er at den er en antologi. Hvert spill er en variasjon over et tema, på samme måte som hver sesong av Fargo er en variasjon over et tema. Å skape en stor actionserie som kan endre seg fra år til år, samtidig som man alltid utforsker menneskehetens natur gjennom denne komplekse og kaotiske linsen, er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg gleder meg til å samarbeide med Rob og bringe vår felles respektløse og ambisiøse sensibilitet til lerretet."

Mac kom så litt inn på dette med: "Å få jobbe sammen med Noah Hawley er en drøm som går i oppfyllelse. Ubisoft har vært bemerkelsesverdig sjenerøse og betrodd oss en av de mest ikoniske videospillverdenene som noensinne er skapt. Og gjennom alt dette fortsetter FX-familien min å løfte meg opp med sin konstante tro og støtte."

Siden kunngjøringen fortsatt er veldig fersk, kan du ikke forvente noen nyheter om rollebesetning eller handlingspunkter ennå, selv om vi vet at når premieren ruller rundt, vil showet debutere på Hulu i USA og på Disney+ andre steder over hele kloden.