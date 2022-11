Ubisoft og Riot Games går sammen for å stoppe dårlig oppførsel

HQ

Med tanke på at både Assassin's Creed-skaperne i Ubisoft og League of Legends-gjengen i Riot Games lenge har vært anklaget for å behandle mange av sine ansatte ganske dårlig er vel dagens annonsering muligens litt merkelig, men tanken er i alle fall god.

Ubisoft og Riot forteller nemlig at de har inngått et samarbeid for et forskningsprosjekt kalt "Zero Harm in Comms". Målet med dette er å skape databaser som gjør det enklere for moderatorer å finne og håndtere skadelig og uønsket adferd mellom spillere. Dette med hjelp av kunstig intelligens-verktøy de to ønsker å gjøre tilgjengelig for alle andre i spillindustrien når resultatene offentliggjøres en gang neste år.

En av grunnene til at akkurat disse to går sammen er at begge har noen massive spill som dessverre også er kjente for å ha en del problemer med folk som ikke oppfører seg fint, noe som blant annet fører til at man får samlet inn en god del data om mange typer spillere og atferder uten å bryte personvernet deres.

Slettes ingen dum tanke om forskningen fokuserer på de rette aspektene, så det skal bli interessant å se hva de kommer fram til i 2023. Hva tror du er en god løsning for å minske antall giftige folk på internett?