Ubisoft om Assassin's Creed Shadows-diskusjonen: "Vi beklager oppriktig"

Det virker som om kritikken hovedsakelig fra japanske fans om det kommende Assassin's Creed Shadows, som foregår i det føydale Japan, endelig har nådd et kokepunkt og fått Ubisoft til å svare.

I en uttalelse på sosiale medier har den franske utgiveren både forsøkt å forklare sine designbeslutninger for AC Shadows og samtidig bedt om unnskyldning.

Ubisoft uttaler: "Vår intensjon har aldri vært å presentere noen av Assassin's Creed-spillene våre, inkludert Assassin's Creed Shadows, som faktabaserte fremstillinger av historien eller historiske karakterer. I stedet ønsker vi å vekke nysgjerrighet og oppmuntre spillerne til å utforske og lære mer om de historiske miljøene vi lar oss inspirere av.

"Assassin's Creed Shadows er først og fremst designet for å være et underholdende videospill som forteller en overbevisende, historisk fiksjon i det føydale Japan.

"Teamet vårt har samarbeidet mye med eksterne konsulenter, historikere, forskere og interne team hos Ubisoft Japan for å informere de kreative valgene våre.

"Til tross for denne vedvarende innsatsen erkjenner vi at enkelte elementer i reklamematerialet vårt har skapt bekymring i det japanske samfunnet. Vi beklager dette oppriktig."

Ubisoft fortsetter deretter med å bekrefte at de vil fortsette å konsultere og samarbeide og ta tak i den konstruktive kritikken som har blitt fremsatt.

Selskapet berørte også kort den pågående Yasuke-diskusjonen, og bemerket: "Selv om Yasuke er avbildet som en samurai i Assassin's Creed Shadows, erkjenner vi at dette er et spørsmål om debatt og diskusjon. Vi har vevd dette nøye inn i fortellingen vår, og sammen med vår andre hovedperson, den japanske shinobien Naoe, som er like viktig i spillet, gir våre to hovedpersoner spillerne forskjellige spillestiler."

