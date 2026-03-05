Ubisoft ønsker å bringe co-op tilbake til Assassin's Creed

HQ

I går kveld slapp Ubisoft Assassin's Creed-nyhetene som tilsvarer en H-bombe på oss, med et innlegg på nettstedet sitt som forklarte alt som kommer til franchisen nå, så vel som i nær og fjern fremtid. Vi fikk bekreftelse på at Assassin's Creed: Black Flag Resynced var offisielt, at støtten på Shadows var slutt, og mye mer.

Noe skjult blant et avsnitt rundt "flere andre prosjekter som for tiden er i arbeid", så vi omtale av co-op i Assassin's Creed. En funksjon som ikke har blitt omfavnet siden Unity, men noe fansen har bedt om. "Vi ser også på å bringe co-op tilbake til Assassin's Creed --- en detalj vi vet ikke gikk ubemerket hen," skriver innholdssjef på Assassin's Creed Jean Guesdon.

Umiddelbart etter dette nevnes et prosjekt Ubisoft har skrinlagt. "Selv om vi nylig valgte å vende oss bort fra et tidlig prosjekt, er lærdommene fra det arbeidet allerede med på å forme vår tilnærming fremover", forklarer innlegget. Kanskje det betyr at prosjektet var et co-op-spill, et som ikke fungerte til slutt. Det får vi sannsynligvis aldri vite, men selv om det var det, gir ikke Ubisoft opp å få oss til å parkour rundt tettpakkede gater og beleilig plasserte trær sammen.

Det er også verdt å nevne i samme avsnitt at Assassin's Creed Jade fortsatt er under utvikling, bare i tilfelle du glemte at det eksisterte et øyeblikk.