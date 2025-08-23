Ubisoft overrasker med nytt gratis Mirage-innhold

HQ

Gode nyheter for alle som likte - eller fortsatt spiller - det nå to år gamle Assassin's Creed Mirage. Et helt nytt kapittel er på vei, som tar oss med til den historiske byen AlUla i Medina, og som skal lanseres senere i år. Utvidelsen vil være helt gratis, og ved siden av den vil også grunnspillet få en rekke forbedringer.

Kunngjøringen kom like etter at Gamescom ble avsluttet, og selv om det kommer som en hyggelig overraskelse, har spekulasjoner rundt nytt Mirage-innhold sirkulert i ganske lang tid. Tidligere i vår rapporterte den franske avisen Les Echoes om en potensiell forbindelse mellom Ubisoft og Saudi-Arabias kontroversielle offentlige investeringsfond.

At AlUla nå blir en del av Assassin's Creed-universet, føles som en naturlig passform. Stedet står på UNESCOs verdensarvliste, og med sine dramatiske fjellformasjoner virker det skreddersydd for klatring, utforskning og parkour i Assassin's Creed-stil.

Det eneste spørsmålet som gjenstår er om du kommer til å spille når det lanseres senere i år.