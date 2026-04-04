Ubisoft om The Division Resurgence: "Du trenger ikke å være fan for å ha glede av det"

HQ

Denne uken kom et helt nytt kapittel i The Division-universet, da The Division Resurgence ble lansert på iOS- og Android-plattformer den 31. mars. Vi har allerede anmeldt spillet og delt våre engasjerte og fyldige tanker om opplevelsen, men vi fikk også muligheten til å snakke med Ubisoft for å lære mer om spillet og hvordan de har tenkt å lokke spillere til å kaste seg ut i det.

Under et intervju der vi snakket med produsent Pierre-Hughes Puechlong, spurte vi om historien i spillet og hva fansen trenger å vite for å kunne nyte det på sitt beste.

"Vel, den store delen av The Division Resurgence er at hvis du er en fan, vil du ikke gå deg vill. Spillet utspiller seg for det meste mellom hendelsene i TD1 og TD2. Så det er en kanonopplevelse. Det er en del av historien om The Division generelt. Men hvis du ikke er en fan, hvis det er første gang, er du mer enn velkommen. Du trenger ikke å være fan for å nyte det.

"Uansett, enten du er fan eller ikke, når du starter spillet i løpet av de første sekundene, er det første du må gjøre å gå gjennom en liten treningsleir for å sørge for at du som agent for The Division vet hvordan du skal skyte, du vet hvordan du skal huke deg sammen, du vet hvordan du skal ta dekning, og du vet hvordan du skal ta dine mål og sørge for at du kontrollerer alt. Og generelt, som en fan av The Division, vil du også få muligheten til å gjenoppta kontakten med noen av elementene du er kjent med. Men igjen, du trenger ikke å gjøre det. Du trenger ikke å kjenne til The Division for å ha glede av det."

Så selv om spillet er et ideelt neste steg for fans av The Division som venter spent på The Division 3, er det også et fint utgangspunkt for de som ikke kjenner serien og er på utkikk etter en ny looter-shooter-opplevelse å glede seg over mens de er på farten.

Sjekk ut hele intervjuet med Puechlong nedenfor.