Ubisoft permitterer 55 ansatte hos Massive Entertainment og Ubisoft Stockholm

Ubisoft har kunngjort oppsigelser ved studioene i Stockholm og Malmøs Massive Entertainment, da kostnadsbesparende tiltak er satt til å fortsette hos utgiveren. Dette markerer Ubisofts andre kuttrunde i år, etter at de stengte Ubisoft Halifax uken før.

Dette kommer via Gamesindustry.biz, som anskaffet en intern e-post som sa at tap av arbeidsplasser ikke hadde noe med ytelse å gjøre. Retningene for studioene "forblir uendret", ifølge e-posten, noe som betyr at prosjektene som begge studioene jobber med ikke vil skifte. Det er også nevnt i e-posten at det er et kommende "innovativt teknologiprosjekt", som vil være sentralt for Snowdrop-spillmotoren, som har blitt brukt i flere store Ubisoft-titler i årevis.

Etter hvert som Ubisofts kostnadskutt holder seg rundt og flere mennesker fortsetter å miste jobben, er det vanskelig å ikke lure på når selskapet kan snu skipet rundt. Vi får håpe at noen få vellykkede titler i nøkkelfranchisene kan bringe magien tilbake, om ikke annet så for de mange som lurer på om de blir de neste på sparebluss.