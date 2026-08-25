Ubisoft presenterer Rainbow 6: Tactics

Det er spennende tider. Med Rainbow Six: Siege beviste Ubisoft at de kunne skape fengende og konkurransepreget flerspillermodus. Denne nye tittelen gir navnet en liten vri og kombinerer runde-baserte taktiske elementer med denne spillserien om en militær antiterror-spesialenhet. Hvis du liker XCOM og vil prøve noe i stil med Gears Tactics, kan dette være noe for deg. Spillet vil inneholde:



15 operatører, hver med unike evner, spesialiserte utstyrsenheter og egne ferdighetstrær



Ulike oppdragstyper, blant annet gisselredning, bombedesarmering og eliminering av mål



Over 45 forskjellige lokasjoner rundt om i verden



Det ser ut som en blanding av Rainbow Six, og hvis du vil se det i aksjon, kan du sjekke ut videoen nedenfor. Spillet er planlagt å lanseres i 2027 på PS5, Xbox Series S/X, GeForce Now, Blacknut og PC. Du kan legge det til ønskelisten din på Epic Games og Steam allerede nå.

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