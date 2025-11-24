Ubisoft presenterer Teammates, sitt første spillbare generative AI-prosjekt

HQ

Ubisoft er inne i en av de mest ustabile periodene i selskapets historie. Etter en finanskrise som nesten utraderte selskapet fra kartet og en påfølgende omstrukturering av alle eiendelene i flere datterselskaper, takket være avtalen som ble inngått med den kinesiske giganten Tencent, har selskapet nå kunngjort sine neste skritt ved å utforske fremtidens spill. En fremtid der selskapet utforsker utvikling gjennom generativ AI.

Dette er faktisk ikke Ubisofts første prosjekt som benytter seg av teknologien. I fjor presenterte de en prototyp kalt Neo NPC, som inneholdt kognitive og språklige ferdigheter designet for å skape karakterer, men omgivelsene deres forble statiske. Fra Neo NPC tok de modellen og har utvidet den til en førstepersons skyteopplevelse i en "spillbar" tilstand. Teammates, som det nå heter, er "et førstepersons skytespill med nye, avanserte AI-funksjoner som gjør at de kan reagere dynamisk på stemmekommandoer i sanntid, tilpasse oppførselen sin til hver situasjon og vise tydelige personligheter ved å gjøre det". Eller med andre ord, et spill der du faktisk kan kommandere et helt lag under din kommando.

I pressemeldingen står det faktisk at Ubisofts egenutviklede teknologi som de har utviklet Teammates med, også er i stand til å tolke intensjonen og tonefallet til menneskelige spillere. "Det handler om å eksperimentere med helt nye måter å skape interaktive historier på", sier Virginie Mosser, Narrative Director for prosjektet hos Ubisoft. "Vår rolle er å gi AI-en mening og narrativ, og sørge for at logikken ikke erstatter sjelen. Vi har designet Teammates for å gi rom for spillernes kreativitet, og vi har funnet en balanse mellom følelser og uforutsigbarhet.

Foreløpig kan Teammates-prototypen bare spilles av et begrenset antall deltakere i en lukket betaversjon, som vil gi tilbakemelding på hvordan disse systemene fungerer i virkelige spillscenarioer.

Tror du Teammates kan være det neste steget i spillutviklingsbransjen, og hvordan tror du Ubisoft vil posisjonere seg i den fremtiden?