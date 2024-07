Ubisoft presser mot web3 igjen

HQ

For et par år siden så en god del studioer på NFT-markedet og trodde det var en rask penger å tjene. Imidlertid var spillere imot ideen og presset kraftig tilbake, noe som førte til at de fleste ting som involverte NFT-er og web3 døde ned.

Det ser imidlertid ut til at Ubisoft er villig til å gi det hele en ny sjanse, ettersom det har gått sammen med Double Jump.Tokyo, et studio kjent for å ta i bruk web3-design i spillutvikling, for å skape Champions Tactics: Grimoria Chronicles.

Dette spillet vil bli integrert med Oasys Layer 2 HOME Verse-blockchain (ikke spør meg, jeg har ikke den fjerneste anelse). Vi kan forestille oss at dette vil tillate handel med NFT-er og alt annet web3 omfatter i spillet, som er et nytt taktisk RPG som for tiden er under utvikling hos Ubisoft.