Ubisoft prioriterer kvalitet, flere utgivelser utsatt

Flere av Ubisofts pågående prosjekter vil bli forsinket. Dette ble annonsert i dag i forbindelse med den siste kvartalsrapporten, som inkluderer titler som Assassin's Creed, Far Cry, og (antageligvis) Splinter Cell. Det understrekes at dette er et bevisst valg for å gi utviklerne mer tid til å finpusse og forbedre spillene, samt for å gi forbrukerne en mer finpusset opplevelse.

Under rapporten sto det :

"Konsernet har besluttet å gi ekstra utviklingstid til noen av sine største produksjoner".

Ubisoft spesifiserte riktignok ikke nøyaktig hvilke spill som faktisk er berørt, men som sagt er ovennevnte en kvalifisert gjetning, og dette kommer som en del av en rekke organisatoriske endringer. Ikke minst samarbeidet med Tencent og et større fokus på deres bestselgende franchiser.

