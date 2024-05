Ubisoft: Responsen på Skull and Bones har vært enorm

HQ

I februar ble Skull and Bones endelig lansert etter lang utviklingstid. Mens vi i Gamereactor mente det var svært dårlig dårlig ved utgivelsen sier Ubisoft at responsen har vært "enorm" for spillets sesong 1. Dette er hva de skriver i en ny blogg på nettstedet deres:

"La oss begynne med å si hvor fantastisk det har vært for alle oss som jobber på Skull and Bones å være vitne til den enorme responsen fra hele samfunnet vårt siden lanseringen av spillet vårt [...] Fra måtene spillerne våre engasjerer seg i spillet og innholdet vårt, til massevis av skjermbilder, videoer og livestrømmer som deles på tvers av sosiale medier, Discord og Reddit."

"Tremendous" er et noe ambivalent ord som ikke nødvendigvis er positivt i seg selv, da det ofte brukes som et adverb for å understreke noe som er spesielt bra eller dårlig. Ubisoft fortsetter også å aldri spesifisere gjennom hele innlegget hva som egentlig er "tremendous", annet enn at engasjementet bare var "great".

"Det er takket være ditt utrolige engasjement at vi gjennom hele sesong 1 var i stand til å observere, lytte, forstå og enda viktigere reagere på tilbakemeldingene dine på ukentlig basis [...] Vår forpliktelse fortsetter å være den samme - å skape og oppdatere spillet vårt sammen med samfunnet vårt. Dette hadde ikke vært mulig uten lidenskapen og engasjementet dere har vist Skull and Bones."

Dette kommer etter at Skull and Bones tilsynelatende fikk en veldig treg start, men kanskje er skuta i ferd med å snu? Med sesong 2 rundt hjørnet - og to til planlagt i henhold til Year 1-kjøreplanen, ser det ut til at Ubisoft ønsker å fortsette å støtte sin noe urolige piratsimulator i minst ett år til.