Ubisoft sensurerer 10 år gamle Far Cry 4 i ny oppdatering

HQ

Far Cry har tidligere vært en serie som har testet vannet når det gjelder nakenhet. Far Cry 3-spillere risikerte for eksempel å bli knivstukket i brystet i spillets dårlige slutt bare for å få et glimt av noen bryster.

I Far Cry 4 ble både mannlig og kvinnelig nakenhet vist frem, men som medlemmer av Far Cry Reddit oppdaget, ser det ut til at dette har blitt redusert. En modder i samfunnet, Lord_Antheron, la til noen flere detaljer, og sa at det ble gjort endringer i spillets visuelle og lydfiler.

De bemerker at Yuma-modellen ikke ble endret, bare brystet hennes er nå dekket opp. Det samme gjelder for Kalinag. I Shanath Arena-oppdraget har Ajay nå også et lendeklede som dekker kjønnsorganene hans. Det kom også en patch til Far Cry 3 den 31. mars, men vi har ennå ikke sett om denne også gjorde lignende endringer.

Akkurat nå er vi ikke sikre på hvorfor disse endringene ble gjort, men spekulasjoner peker på at strengere sensur kommer inn takket være en avtale med Tencent som nylig ble kunngjort, der Ubisoft tillot selskapet kontroll over Assassin's Creed-, Rainbox Six- og Far Cry-franchisene.