Ubisoft setter rekorder med Assassin's Creed, men sliter med egne navn

I kveld var det Ubisoft sin tur til å fortelle at 2020 ble et fantastisk år for dem økonomisk ved å levere rapporten for finansårets tredje kvartal, men så viser de sannelig at enkelte av spillene deres har noen merkelige navn også.

La oss starte med de skikkelige nyhetene. Det franske selskapet avslører at Assassin's Creed Valhalla bare har fortsatt å selge meget bra etter rekordlanseringen, så spillet har nå satt en rekke rekorder for digitale salg. Sammen det vikingspillet gjorde lanseringen av Watch Dogs: Legion og Immortals: Fenyx Rising sitt for at desember ble tidenes beste måned for Ubisoft.

"Gamle" spill kan også ta på seg æren for dette, for vi får blant annet vite at Assassin's Creed: Origins og Assassin's Creed Odyssey sin overgang til å bli mer rollespillaktige har ført til at rekordmange stadig spiller dem og bruker penger i og på dem. Valhalla bygger videre på dette ved å ha omtrent dobbelt så mange spillere hver dag enn Odyssey hadde vinteren det ble lansert. Da blir det faktum at Far Cry 5, Far Cry: New Dawn, The Crew 2, Just Dance 2020 og Rainbow Six: Siege fortsetter å håve inn penger bare kremen på kaken.

Til slutt er det bare interessant å se at til og med Ubisoft selv feilstaver Immortals: Fenyx Rising ved å skrive Immortal Fenix Rising, så et tydeligere tegn på at navnevalget ikke er det beste får man ikke...