Ubisoft sier opp mer enn 100 utviklere

Elendigheten fortsetter for ansatte i spillbransjen, og nå har Ubisoft kunngjort at de har permittert over 100 ansatte, hovedsakelig fra kontoret i Canada. I en uttalelse til Gamespot sier en talsperson for selskapet at de ulike avdelingene har gjort sitt ytterste for å effektivisere driften, og at det i en slik prosess er uunngåelig at ansatte blir overtallige.

"I dag kunngjorde vi at vi omorganiserer de generelle og administrative funksjonene i de kanadiske studioene våre og reduserer antall ansatte i Hybride (VFX-studioet vårt i Montreal) og i det globale IT-teamet vårt, noe som totalt berører 124 stillinger."

Disse hundrevis kommer nå i tillegg til de mer enn tusen ansatte som har forlatt selskapet i løpet av det siste året i det som beskrives som et overordnet tiltak for å redusere kostnadene og forbedre lønnsomheten. Det er selvsagt en trist nyhet, og vi håper inderlig at alle de berørte kommer på fote igjen.