Ubisoft skal avsløre flere storspill den 12. juni

Den 6. april ble det klart at E3-messen vender tilbake i digital form i år, og at en rekke store utgivere skal være med. Nå vet vi når en av disse skal avsløre store nyheter.

Ubisoft avslører at de skal ha sin stream klokken 9 den 12. juni. Tiden får vise om vi har fått nye lanseringsdatoer for Far Cry 6, det som foreløpig kalles Rainbow Six: Quarantine og Riders Republic før den tid eller de annonseres der. Det har jo også gått en stund siden vi hørt noe om Beyond Good & Evil 2 og Skull & Bones. Samtidig har det franske selskapet alltid noe lurt i ermet, så det er bare å glede seg.