Ubisoft skal vise nytt Assassin's Creed, Avatar og mer i september

HQ

Ubisoft har forholdt seg ganske tause denne nyhetsfylte sommeren, men det blir ikke tilfellet mye lengre. Da snakker jeg ikke bare om torsdagens Skull and Bones-presentasjon heller.

For det franske selskapet avslører at årets store Ubisoft Forward-sending vil starte klokken 21 den 10. september, og selv om vi bare får bekreftet at vi skal få "oppdatering og nyheter om kommende spill og prosjekter fra Ubisofts studioer over hele verden" kan du være ganske trygg på at blant annet Assassin's Creed Basim og Avatar: Frontiers of Pandora dukker opp siden begge de to er nærme lansering.