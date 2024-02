Ubisoft "skuffet" over salgstallene for Assassin's Creed Nexus VR

HQ

VR-spillere klager ofte over at det slippes for få store spill, men når de først kommer, selger de dessverre ikke særlig godt. Et eksempel på dette er Assassin's Creed Nexus VR, som ble utgitt i november 2023.

Under Ubisofts kvartalsrapport i går avslørte administrerende direktør Yves Guillemot at det i beste fall solgte passabelt, og at selskapet var "litt skuffet". Resultatet er at Ubisoft ikke kommer til å utvide VR-satsingen fremover, noe som betyr at vi sannsynligvis ikke kommer til å se mange flere lignende spill fra den franske utgiveren.

Synes du det er bra at de satser på konvensjonelle spill i stedet, eller burde de satse mer på VR?