Ubisoft slutter å dele salgsdata

Ubisoft er for tiden i sterk motvind og sliter med å gjenoppbygge tilliten blant både spillere og analytikere. Til tross for et overdådig trykk bak Star Wars Outlaws og Assassin's Creed: Shadows, har den franske utgiveren ikke helt klart å overbevise markedet. Shadows kan ha blitt ansett som en salgssuksess i Ubisofts egne bøker - til og med toppet listene i Europa som årets mest solgte nye utgivelse og nådde andreplassen i USA - men Outlaws viste seg å være en mye tøffere historie å sugarcoat.

Det som imidlertid er virkelig interessant, er hvordan Ubisoft har håndtert tallene. Frem til juni i år rapporterte selskapet salgsdata til analysefirmaet Circana, noe som gjorde det klart at Assassin's Creed: Shadows lå på tredjeplass på den amerikanske salgslisten. Men i juli forsvant både Shadows og Outlaws - ikke på grunn av kollapsende salg, men fordi Ubisoft rett og slett sluttet å dele dataene sine.

På sosiale medier bekreftet Circanas administrerende direktør Mat Piscatella dette, og mange har tolket dette som et forsøk fra Ubisofts side på å kontrollere historiefortellingen. Å holde tallene hemmelig er sjelden et sunnhetstegn, og signaliserer oftere svake prestasjoner, selv om virkeligheten kan være mer nyansert. Med tanke på kontroversene rundt begge spillene, risikerer denne avgjørelsen likevel å skape enda større mistillit blant både spillere og kritikere.

Ubisoft har foreløpig ikke kommentert - eller forklart - hvorfor de har bestemt seg for å slutte å rapportere salgstallene sine.