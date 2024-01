Ubisoft: Spillere må venne seg til ikke å eie spillene sine

HQ

Sent i fjor ble det rapportert at PlayStation-spillere som hadde kjøpt Discovery-videoinnhold fra PlayStation Store, ville miste all tilgang til materialet - til tross for at de hadde kjøpt det. Og dette kan også skje med våre digitalt kjøpte videospill, ettersom utgiverne har rett til å fjerne dem. Vi har allerede sett at digitale butikkfronter blir stengt, noe som gjør det umulig å laste ned titler vi har betalt for.

Dette utløste en debatt om det å eie ting digitalt (i stedet for fysisk), noe som betyr at du må være forberedt på å miste noe innhold eller i verste fall alt, uten å kunne gjøre noe med det. Nå har Ubisoft uttalt seg om dette, og de mener det er på tide at spillere venner seg til ikke å eie videospill.

I et GamesIndustry-intervju om abonnementstjenesten Ubisoft+ sa Philippe Tremblay, direktør for abonnementer, følgende om det å eie videospill:

"Noe av det vi har sett, er at spillere er vant til å eie spillene sine, litt på samme måte som med DVD. Det er dette forbrukerskiftet som må skje. De ble komfortable med å ikke eie CD- eller DVD-samlingen sin. Det er en endring som har gått litt tregere [i spill]. Etter hvert som spillerne blir mer komfortable med det, mister du ikke fremgangen din. Hvis du fortsetter spillet på et annet tidspunkt, er fremdriftsfilen fortsatt der. Den er ikke slettet. Du mister ikke det du har bygget opp i spillet eller engasjementet ditt i spillet. Så det handler om å føle seg komfortabel med å ikke eie spillet.

Jeg har fortsatt to esker med DVD-er. Jeg forstår absolutt spillernes perspektiv på det. Men etter hvert som folk omfavner den modellen, vil de se at disse spillene vil eksistere, tjenesten vil fortsette, og du vil kunne få tilgang til dem når du vil. Det er betryggende."

Til syvende og sist løste Discovery og Sony lisensproblemet og utsatte slettingen av alt Discovery-videomateriale fra PlayStation Store i ytterligere 30 måneder - noe som sannsynligvis betyr at problemet kommer tilbake om to og et halvt år.

Hva synes du om alt dette, er Ubisoft inne på noe, eller er det bare tragisk at en generasjon gamere nå vokser opp uten å eie noen spill? Det betyr at de ikke har noen retrokonsoller å huske barndommen sin på når de blir eldre, og at vi alle kan risikere å miste alt hvis nettstøtten for et eldre format eller nettbutikken stenges ned.