Ubisoft stanser aksjehandel etter forsinket resultatrapport for å "begrense unødvendige spekulasjoner"

Bare minutter før Ubisoft skulle offentliggjøre de økonomiske resultatene for første halvdel av regnskapsåret 2025/26 ble offentliggjøringen av dokumentet forsinket, og til og med handelen med Ubisoft-aksjer stanset inntil resultatene kom ut. Selv om dette i seg selv førte til ville spekulasjoner, var pausen i handelen ifølge Ubisofts finansdirektør Frederick Duguet for å begrense dem.

I en intern e-post gitt til Insider Gaming får vi en mer inngående forklaring på hva som skjedde. "Jeg ønsket å gi deg beskjed om at vi tar ekstra tid til å fullføre avslutningen av semesteret, og som et resultat vil vi publisere resultatene for første halvår i løpet av de kommende dagene i stedet for i kveld," heter det i Duguets melding.

"På grunn av juridiske bestemmelser kan vi ikke dele mer informasjon med dere på nåværende tidspunkt. For å begrense unødvendige spekulasjoner og markedsvolatilitet i denne korte perioden, har vi bedt Euronext om å suspendere handelen med aksjene våre inntil resultatene er offentliggjort. Vi vet at dette sannsynligvis vil føre til spørsmål og mediedekning. Jeg oppfordrer dere alle til å lytte til telefonkonferansen - som vil være tilgjengelig via Investor-seksjonen på nettstedet vårt - rett etter at resultatene er offentliggjort, slik at dere får en mer detaljert oversikt over inntjeningen vår."

Vi må se hvordan Ubisofts økonomi ser ut de neste dagene, men akkurat nå virker ting fortsatt usikre hos Assassin's Creed-skaperen. Selv om aksjehandelen ble stoppet for å forhindre spekulasjoner, lurer folk fortsatt på hva som skjer bak gardinen.