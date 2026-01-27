Ubisoft står overfor potensiell "massiv utvandring av talent"

HQ

Nylig avslørte Ubisoft at de kansellerer seks prosjekter, utsetter syv og gjennomfører en eller flere omfattende permitteringsrunder når de restrukturerer rundt disse såkalte "kreative husene". Dette er problematisk i seg selv for en utgiver som trenger vellykkede utgivelser akkurat nå, men det er tegn på at de står overfor et større problem - å beholde nøkkeltalenter.

Tom Henderson har overvåket Ubisofts interne kommunikasjonskanaler, som tidligere har opprettholdt en slags høflig tilbakeholdenhet, men som nylig har blitt oversvømmet med negative kommentarer om ledelsen.

Henderson sier faktisk at misnøyen er så stor at Ubisoft står overfor "en massiv utvandring av talenter":

"Etter kunngjøringen av Ubisofts restrukturering og tredje runde med kostnadsbesparende tiltak, er Ubisofts interne kommunikasjonskanaler fulle av ansatte som skammer ut toppledelsen og ber om endring. Det er ganske spesielt å se folk så åpent kritisere selskapet de jobber for, men etter mange års kamp er det ikke overraskende. Noen ansatte forteller meg at dette var den siste spikeren i kista for dem, og at de kommer til å søke jobb andre steder, mens andre har bestemt seg for å fremskynde sine allerede eksisterende beredskapsplaner i tilfelle de skulle bli oppsagt. Flere har gått ut på LinkedIn for å offentliggjøre at de nå er på utkikk etter jobb, til tross for at de fortsatt har en jobb i selskapet. Ubisoft kommer til å oppleve en massiv utvandring av talenter, selv uten de forestående oppsigelsene."

Nøyaktig hvordan Ubisoft vil komme seg gjennom dette, spesielt uten store utgivelser i nær fremtid, er ukjent.