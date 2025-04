Ubisoft står på sitt om at spillerne ikke eier spillene sine

HQ

I en tid med direktetjenester og digital dominans kan spill komme og gå på et øyeblikk. En gang i tiden eide man et spill hele livet, så lenge konsollen og disken fungerte, men det ser ut til at den tiden er forbi.

Som oppdaget av Polygon, har en nylig rettssak som involverer to spillere av The Crew som klager mot Ubisoft for å ha lagt ned spillet i fjor, sett utvikleren og utgiveren hevde at spillerne ikke har "uhindret tilgang til spillet."

"Kjernen i saksøkernes klage er at Ubisoft angivelig har villedet kjøperne av videospillet The Crew til å tro at de kjøpte ubegrensede eierrettigheter til spillet, i stedet for en begrenset lisens til å få tilgang til spillet. Men realiteten er at forbrukerne fikk fordelen av kjøpet og ble eksplisitt informert på kjøpstidspunktet om at de kjøpte en lisens," heter det i en uttalelse fra Ubisofts advokater.

Ubisoft har for øyeblikket begjært saken avvist. Hvis det mislykkes, er det en mulighet for at saken går videre til rettssak.