Ubisoft: Star Wars Outlaws-salget var "svakere enn forventet, til tross for solide anmeldelser"

Forrige måneds mest hypede spilllansering var sannsynligvis Star Wars Outlaws. Dessverre fikk det ikke helt de anmeldelsene mange hadde håpet på, og det har kommet ubekreftede rapporter om at salget har ikke har vært overveldende.

Nå har Ubisoft-sjef Yves Guillemot bekreftet dette i et internt brev til selskapets ansatte, der han blant annet skriver (via Insider Gaming):

"Star Wars Outlaws' innledende salg viste seg å være mykere enn forventet, til tross for solide anmeldelser fra spillere som anerkjente spillets trofaste transkripsjon av originaltrilogiens essens og rikdom: 76 på Metacritic, 3,85/5 på PS store, ~ 4/5 på Xbox og 4,4/5 på Epic. Mens spillerne roser detaljrikdommen og skjønnheten i grafikken, effektiviteten i omdømmesystemet og elskverdige karakterer som Nix, er det også noen som peker på forbedringsområder."

Guillemot fortsetter med å forklare at de har hørt kritikken og at "utviklingsteamene allerede jobber hardt med dette, med fokus på lagringsproblemer, snike-mekanikk, hyppigere sjekkpunkter for oppdrag og bedre NPC-intelligens. Utviklingsteamene jobber allerede hardt med dette, med fokus på lagringsproblemer, snike-mekanikk, hyppigere sjekkpunkter for oppdrag og bedre NPC-er".

Forbrukerne blir mindre og mindre tålmodige med spill som utgis i uferdig tilstand, noe som også tas opp i brevet (og som sies å ligge bak beslutningen om å utsette Assassin's Creed Shadows). Vi får se hva dette betyr for fremtidige Ubisoft-spill, selskapets overordnede strategi, og også for Massive, som nå har levert to nydelige, men underpresterende lisensierte titler på rad, der den første var Avatar: Frontiers of Pandora, som hadde premiere for ni måneder siden.

Er du overrasket over at Star Wars Outlaws ikke har gjort det bedre kommersielt?