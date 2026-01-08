Ubisoft legger ned Halifax-studioet og sier opp 71 ansatte, uker etter at utvikleren kunngjorde fagforening

HQ

For noen uker siden kunngjorde Ubisofts Halifax-studio i Canada at det hadde fagorganisert seg i et forsøk på å beskytte sine forskjellige ansatte mot de stadig mer bekymringsfulle trendene som den enorme utgiveren har tatt mot mange av sine studioer og ansatte over hele verden. Denne avgjørelsen ble antatt å være nok til å beskytte de 71 ansatte i studioet, men det var det tydeligvis ikke.

Insider Gaming rapporterer at Ubisoft har lagt ned Halifax-studioet og permittert alle 71 ansatte. Ifølge Ubisoft selv var dette en del av "selskapsomfattende tiltak for å strømlinjeforme driften, forbedre effektiviteten og redusere kostnadene," handlinger som har blitt gjort de siste to årene.

Det er imidlertid vanskelig å unngå å legge merke til at beslutningen ble tatt umiddelbart etter fagforeningsdannelsen, noe Ubisoft hevder aldri var en del av ligningen, ettersom de tok beslutningen om å legge ned utvikleren "i god tid før" fagforeningsdannelsen.

Imidlertid har CWA Canada (en fagforening i landet) nå kommet med en uttalelse om nedleggelsen av studioet, der de uttrykker at det er "ulovlig for en bedrift å stenge fordi arbeiderne bestemmer seg for å organisere seg" og at "selv om vi ikke sier at det er dette som har skjedd her, vil vi kreve informasjon fra Ubisoft om årsaken til den plutselige beslutningen om å stenge."

Dette har fått CWA Canada til å kunngjøre at de vil "forfølge alle rettslige muligheter" for å sikre at de ansatte i studioet ikke ble krenket, og at "dette ikke hadde noe å gjøre med at de ansatte meldte seg inn i en fagforening."