Ubisoft Toronto vil sannsynligvis vise Splinter Cell Remake i juni.

Ubisoft kunngjorde i går at de er vertskap for et utstillingsvindu 10. juni der vi kommer til å få se hva den franske utgiveren har planlagt for det kommende året.

Vi spekulerte i at vi kunne få se "Assassin's Creed Codename Red, Star Wars Outlaws og Evil Empires Prince of Persia roguelite. La oss heller ikke glemme Beyond Good & Evil 2, Splinter Cell Remake, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, et av de nye Far Cry-spillene, et nytt Ghost Recon, Rayman og andre muligheter". Og det virker som om ett av disse spillene nå er sterkt underforstått å bli vist.

Samtidig som Ubisoft annonserte arrangementet sitt, bestemte Ubisoft Toronto seg for å endre Facebook-overskriften og profilbildet sitt til Splinter Cell Remake. Du kan se hvordan det ser ut nedenfor.

Hva synes du om den nye headeren, er det en merkelig tilfeldighet eller et bevisst hint om hva som kommer?