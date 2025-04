Ubisoft var "en stor ressurs" for Mythic Quest/Side Quest, og inspirerte til og med noen historiebuer

HQ

Som det gjenspeiles i flere anmeldelser, er det faktum at Mythic Quest fortsatt eksisterer, for ikke å snakke om at den allerede har strukket seg over fire sesonger og spinoff-antologien Side Quest, noe som er like utrolig som det er hyllet av fans av videospillkulturen. Det meste av dette hadde ikke vært mulig uten støtten til den pågående/ekspanderende serien fra Apple TV+ og Ubisoft.

Komedien på arbeidsplassen har effektivt portrettert miljøet og rollene i et vestlig AAA-spillstudio i det virkelige liv, sammen med mange av de omkringliggende temaene, men alltid på en morsom eller til og med satirisk måte.

"Profetisk", som medprodusent og Rachel-skuespiller Ashly Burch uttrykte det da hun diskuterte AI vs. menneskelig ytelse med Gamereactor. I det samme intervjuet spurte vi medprodusent John Howell Harris om Ubisofts involvering i prosjektet.

"Ingen kommentar", lo han da vi refererte til de ironiske ordspillene og slagene serien bruker mot en viss ond kanadisk utgiver. "Ubisoft har vært fantastiske. De har vært en stor ressurs, slik at vi får detaljene riktig. Vi kan gå til dem med alle spørsmål vi har om hvordan det er å lage spill og distribuere spill, og hva som foregår i den verdenen", forklarer han senere.

I den forbindelse var det spesifikke scenarier og historiebuer som var direkte inspirert av den franske utgiveren, inkludert en veldig spesifikk del mot slutten av Side Quests første episode :

"Jeg mener, en av produsentene våre som var hos Ubisoft - men han har siden sluttet, han gikk til Netflix - han ga oss i utgangspunktet hele ideen til Phil som dro til Japan og måtte demonstrere dette spillet", avslører han under chatten vår nedenfor. "Jeg vil ikke røpe mer enn det, men det var i bunn og grunn et nøyaktig scenario han befant seg i. Å reise til et fremmed land, og plutselig måtte han fysisk demonstrere hvordan et spill fungerer foran kulturelt tilknyttede personer. Så da han fortalte oss den historien, tenkte vi: "Det skal vi også gjøre".

"Så de har vært en stor ressurs, for det er ikke bare den tekniske siden av det. De har disse historiene der du tenker: "Ok, det har jeg aldri hørt om noe annet sted. Det kommer til å fungere i vår historie på en måte som alle kommer til å forstå, men det er også, jeg mener, det har jeg aldri sett før", avslutter han i videoen.

Utover trendy temaer fra teknologi- og spillbransjen tar både Mythic Quest og Side Quest opp bredere temaer som arbeidsnarkomani, angst, balanse mellom jobb og fritid, usikkerhet, kreativitet og mer. Har du sjekket det ut ennå?