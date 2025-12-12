Ubisoft vil fortsette med to spillbare figurer i Assassin's Creed

HQ

Siden Assassin's Creed Syndicate har Ubisoft eksperimentert med ideen om to hovedpersoner i ett spill. I de siste spillene hadde vi teknisk sett to hovedpersoner, selv om du bare kunne spille som én gjennom hele spillet. Jeg tenker for eksempel på Cassandra og Alexios. Assassin's Creed Shadows brakte tilbake to fullt spillbare helter i Yasuke og Naoe. Selv om noen "fans" reagerte på at Yasuke ble inkludert, føler ikke spillregissør Simon Lemay-Comtois seg avskrekket fra å ha to snikmordere i ett spill igjen.

"Doble hovedpersoner kan skape splittelse langs veldig merkelige linjer, ikke sant?" sa han i et intervju med GamesRadar+. "Det er ikke bare "Vel, jeg foretrekker krig, derfor foretrekker jeg Yasuke". Noen mennesker liker bare ikke den ene karakteren fremfor den andre, og de liker ikke å tilbringe tid med den ene. Det var sant med [Assassin's Creed Syndicate's] Evie og Jacob, men med Naoe og Yasuke er det mer splittende. Og vi visste dette. Vi visste det på forhånd, men jeg tror det kan splitte fanbasen vår litt også."

"Jeg tror vi har lært at, ja, vi kan gjøre flere spill med to hovedpersoner i fremtiden - hvis vi har en god grunn til å gjøre det narrativt og for settingen", la han til. Vi får se når eller om vi får kontroll over to snikmordere igjen. Vi har ikke fått avslørt den spillbare karakteren i Assassin's Creed Hexe ennå, men vi ser for oss at vi vil spille som noen som er assosiert med hekseri med tanke på omgivelsene. Utover det er det selvfølgelig planer om flere Assassin's Creed, men vi er usikre på om disse kommende spillene vil gi oss bare én hovedperson eller to som spiller mot hverandre.