Ubisoft viser frem massevis av Assassin's Creed Mirage-gameplay

Vi fikk endelig se litt gameplay fra Assassin's Creed Mirage i PlayStation Showcase-sendingen i mai, men som forventet fikk spillet langt mer tid i rampelyset i kveldens Ubisoft Forward.

For Ubisoft nøyde seg ikke bare med en historietrailer som forklarer akkurat hva Basim gjør på hjemlige fronter. Vi har også fått en lang gameplaypresentasjon som fremhever fokuset på å planlegge attentatene igjen. Utviklerne bemerker nemlig at å slåss bare skal være en siste utvei, så sniking og parkour er veien å gå. Derfor er det atter et gang et stort fokus på å forsvinne inn i befolkningen, distrahere fiender og selvsagt drepe raskt og stille med Hidden Blade.

Vi får likevel også se noen av de nye mekanikkene, deriblant det Splinter Cell: Conviction-inspirerte systemet som lar oss markere og drepe flere fiender raskt og smidig. Det er altså bare å glede seg til den 12. oktober.