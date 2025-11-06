Ubisofts administrerende direktør blir ærlig om Assassin's Creed Shadows 'kulturkrig

HQ

Ubisofts administrerende direktør har tatt opp kulturkrigene og angrepene Assassin's Creed Shadows møtte i forkant av lanseringen, og diskuterte kontroversen på en måte de fleste selskaper og deres ledere sannsynligvis ville ha unngått.

På et møte med innsidere i videospillindustrien under Paris Games Week (rapportert av Game File), begynte Guillemot sin tale rundt fiaskoen med "hva skjer når en legendarisk franchise avslører en av sine mest etterlengtede opplevelser? Bare for å bli spillet alle elsker å hate?"

Det er litt av en krok, og selv om det kan virke dramatisk, forklarer det kort hva pokker som skjedde med Assassin's Creed Shadows. Guillemot avslørte at Ubisoft ble kastet av tilbakeslaget i utgangspunktet. Dette førte til interne forsinkelser for spillet, og med den ekstra tiden polerte Ubisoft Shadows i håp om at det ville glede Assassin's Creed-fansen, som igjen ville forsvare det mot disse angrepene.

"Vi innså raskt at det var en kamp, en kamp med fansen vår, for å demonstrere at vi faktisk var mer et videospill enn et budskap," sa Guillemot. Hvorvidt Assassin's Creed Shadows vant den kampen, er vanskelig å si. Spillet toppet salgslistene da det kom ut, men har tilsynelatende vært litt av en skuffelse sammenlignet med salgstallene til andre franchise-hits.

Hva synes du om Assassin's Creed Shadows?