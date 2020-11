Ubisofts Avatar-spill har blitt utsatt

Du ser på Annonser

For noen dager siden kunne Ubisoft dessverre avsløre at både Far Cry 6 og Rainbow Six: Quarantine har blitt utsatt på ubestemt tid. Men det er ikke de eneste Ubisoft-spillene som har blitt forsinket, for også Avatar, eller "Massive Avatar Project", som det tidligere har hetet internt, er blitt utsatt.

Som GamesRadar skriver, så ble dette avslørt via Ubisofts seneste investormøte, hvor de slo fast at dette skjer på bakgrunnen av neste films forsinkelse til 2022.

Massive Entertainment har jobbet på spillet i en del år allerede, og det er nå forventet å komme i finansåret 2022, som altså starter i april 2022.

Vi vet ingenting om spillet annet enn at det kjører i Snowdrow-grafikkmotoren, den samme som The Division 2 kjører i.