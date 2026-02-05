Ubisofts fagforeningsrepresentanter vil at administrerende direktør Yves Guillemot skal gå av

HQ

Ubisofts fagforeningsrepresentanter krever at Yves Guillemot - forlagets administrerende direktør - går av. Dette kommer etter at spillgiganten kunngjorde at de ville gjennomgå en omfattende omstrukturering. Dette resulterte i kansellering og forsinkelser av flere kommende titler, og det fryktes at dette vil føre til en masseflukt av talent fra Ubi.

Noen som Solidaires Informatique-fagforeningsrepresentanter Marc Rutschlé og Chakib Mataoui ikke ville ha noe imot å gjøre sin exit, er Ubisofts administrerende direktør Yves Guillemot. I en samtale med Game Developer nylig sa de at de ansatte føler seg forrådt av toppledelsen etter tilbakestillingen.

"Det er hans selskap, når alt kommer til alt," sa Rutschlé. "Men alle rundt ham er bare ja-mennesker. Det var også problemet under den seksuelle [trakasserings]skandalen i 2020." Han la til at selv om han gjerne skulle sett en endring fra toppledelsen, så "forventer han ingenting" fra Guillemot.

Mataoui kritiserte også Guillemots beslutning om å utnevne sønnen til co-CEO i det nye datterselskapet der noen av Ubisofts største franchiser nå vil bli utviklet. "Hvis du bare setter dine hvite mannlige venner i [disse jobbene], så fremmer du ikke noe mangfold eller får noen nye meninger eller ideer," sa han, og kalte Guillemot ut for den åpenbare nepotismen. "Vi har en kreativ jobb. Vi trenger nye ideer for å [hjelpe oss] med å lage nye, flotte spill. Men det har vi ikke. Vi har ikke denne tankegangen for kreativitet."

"Situasjonen akkurat nå er at vi ikke stoler på disse menneskene," fortsetter Mataoui, og sier at ledelsen har unnlatt å ta tak i klagene de ansatte har hatt siden 2020. Rutschlé går til og med så langt som å si at folk har et "hatnivå" for Guillemot som betyr at han bør "gå videre".

Ubisofts interne stridigheter fortsetter altså, og vi får se om skuta på noe tidspunkt kan snus.