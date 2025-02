Ubisofts inntekter faller drastisk: Varsler ytterligere kostnadsbesparende tiltak

HQ

Ubisoft har offentliggjort sine økonomiske resultater for de ni månedene som endte 31. desember 2024, og avslører en betydelig nedgang i inntekter og nettobestillinger. Inntektene falt med 31,4 % til 990 millioner euro, mens nettobestillinger falt med 34,8 % til 944 millioner euro. Nettobestillinger for digitale tjenester gikk også ned med 33,8 %, og nettobestillinger fra back-katalogen gikk ned med 27,7 %.

For siste kvartal 2024 utgjorde nettobestillinger 301,8 millioner euro, med digitale nettobestillinger på 257,4 millioner euro.

Til tross for nedgangen er Ubisoft fortsatt optimistisk med hensyn til Assassin's Creed Shadows, med henvisning til et sterkt forhåndssalg som kan sammenlignes med Odyssey, franchisens nest mest innbringende tittel. Selskapet satser på at suksessen vil bidra til å stabilisere den økonomiske situasjonen.

"Tidlige forhåndsomtaler har vært positive, og berømmer fortellingen og den oppslukende opplevelsen, med begge karakterene som spiller kritiske roller i spillets historie, samt kvaliteten og komplementariteten til spillingen som tilbys av den doble hovedpersonens tilnærming."

I tillegg rapporterte Ubisoft at de hadde 36 millioner månedlige aktive brukere på både konsoll og PC, med The Crew Motorfest som en uventet suksess i løpet av kvartalets siste måneder.

Yves nevnte imidlertid også at selskapet vil gjennomføre ytterligere kostnadsbesparende tiltak, eller "restrukturering", som han forsiktig uttrykte det. Han spesifiserte ikke omfanget av disse tiltakene, men beskrev dem som et nødvendig, men smertefullt steg i prosessen.

"Som et resultat av disiplinert gjennomføring har vi kunngjort ytterligere målrettet restrukturering, noe som innebærer vanskelige, men nødvendige valg."

Mye avhenger nå av suksessen til Shadows, og det gjenstår å se om selv det vil være nok til å forhindre et potensielt oppkjøp.

Hva er dine tanker om Ubisofts fremtid og Assassin's Creed Shadows?