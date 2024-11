Ubisofts NFT-spill ser ut til å ha blitt fullstendig sabotert av en enkelt spiller

HQ

I et såkalt "web3"-spill som bruker NFT-er for å skape en slags verdi for spillerne, er det viktig at disse økosystemene er finjustert på en slik måte at verdien ikke svinger for mye. Men det er mye som tyder på at Ubisofts take på konseptet med den såkalte Champion's Tactics dessverre ikke er særlig finjustert.

Som VGC nå melder, har noen av de få PC-spillerne som faktisk har prøvd spillet oppdaget at en enkelt spiller, som enten heter "Schilleri11" eller "Paulstar111", vinner alle online-kampene.

Denne spilleren har funnet en måte å ikke bare bli matchet i hver eneste nettkamp, men å vinne dem før de i det hele tatt har begynt.

"Det er absurd at et selskap i slutten av 2024 har et spill som er uspillbart i flere dager fordi en fyr bestemte seg for å ødelegge spillet. Jeg beklager, nivået av inkompetanse her er alarmerende. Sist jeg så Paulstar111 på rangeringen, hadde han 56k Matches. Det er 10 av oss som klager her, forestill deg nå de andre [tusenvis av] spillerne som prøvde spillet, og sannsynligvis aldri vil komme tilbake, fordi spillet er uspillbart."

Ubisoft har ikke kommentert dette ennå, men det høres ikke ut som noe som ville være veldig tiltalende å spille.