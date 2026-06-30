Ubisofts spillutvikling strekker seg nå "utover én enkelt produksjon": "Vi visste at arbeidet som ble gjort i Shadows ikke ville ta slutt med Shadows"

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Gjennom årene har mange av Ubisofts spill, hovedsakelig i Assassin's Creed-serien, vært bygget på en versjon av Anvil Engine. Den nyeste versjonen av denne teknologien ble introdusert i Assassin's Creed Shadows og brukes nå igjen, i en oppgradert versjon, i Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Siden teknologien nå løftes til nye høyder i den snart kommende remaken, fikk vi nylig muligheten til å snakke med teknisk direktør Jussi Markanen og Anvil Engine-arkitekt Nicolas Lopez, for å forstå litt mer om hvordan teknologien brukes på en helt ny måte i det kommende spillet.

Da vi spurte om hvordan teamet tok i bruk erfaringene fra Anvil Engine i AC Shadows og videreutviklet dette arbeidet for Black Flag Resynced, fortalte Markanen oss følgende.

"Ja, vi tok AC Shadows-versjonen som utgangspunkt, men den ble faktisk forbedret ytterligere. Så vi gjorde mange optimaliseringer og forbedringer på mange forskjellige områder. Jeg tror Nicolas kan snakke mer om ray-tracing, men jeg vil nevne vannteknologien, for selvfølgelig er vann og vannrendering en stor del av Black Flag. Så vi har virkelig lagt ned mye arbeid i å forbedre vannrenderingen og vannkvaliteten, selv i forhold til AC Shadows, som allerede har en veldig fin vanngjengivelse. Men i Black Flag Resynced vil du se helt fantastisk vann."

Lopez tok deretter over og forklarte: "Ja, jeg kunne si at det er det samme, men det er ikke det samme, fordi mengden arbeid vi har lagt ned siden utgivelsen av Shadows er helt utrolig. Og du vet, vi er aldri fornøyde. Selv etter Black Flag vil vi ikke være fornøyde, vi vil presse oss videre. Men sett fra Shadows' perspektiv kunne man ikke spille spillet med raytracing ved 60 FPS på Xbox Series X og PS5 i standardversjonen, og på Series S manglet raytracing helt. I denne versjonen er det raytracing overalt. Så det er utgangspunktet. Og vi har til og med innført Ray-Traced-refleksjoner i kvalitetsmodusene. Så det er utgangspunktet. Nå er opplevelsen mye mer konsistent.

Det er tilbakemeldinger vi virkelig tok til oss, fordi det var et mål for oss helt fra starten. Men du vet, på et eller annet tidspunkt i utviklingen må man stoppe opp og gi ut spillet. Og måten vi jobber på hos Ubisoft har endret seg fullstendig, fordi utviklingen nå strekker seg utover én enkelt produksjon. Så vi visste at arbeidet som ble gjort i Shadows ikke ville ende med Shadows, og at vi kunne fortsette med de påfølgende spillene. Det er det vi gjorde med Black Flag Resynced."

Da Lopez nevnte at "utviklingsarbeidet strekker seg utover én enkelt produksjon", spurte vi om dette betyr at arbeidet med Black Flag Resynced vil knyttes til og legge grunnlaget for det kommende Assassin's Creed Hexe, og Lopez svarte oss følgende.

"Dere aner ikke, men jeg vil ikke røpe for mye. Det er én ting jeg vil nevne, nemlig vår virtuelle geometripipeline, Micropolygon. Foreløpig håndterer den bare ugjennomsiktig, statisk geometri, så det er hovedsakelig miljøet som utgjør hoveddelen av renderingen. Men vi gjør alt vi kan for å utvide mulighetene, slik at den også blir grunnlaget for all geometri i verden."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å få vite mer om teknologien bak Black Flag Resynced, som nylig ble ferdigstilt før lanseringen på PC, PS5 og Xbox Series X/S den 9. juli.