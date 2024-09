Ubisofts styre starter en intern revisjon av selskapet

HQ

Det er ingen hemmelighet at ting ikke helt har gått etter planen for Ubisoft i år. Ikke bare har Star Wars Outlaws, en av deres største satsinger noensinne når det gjelder markedsføring, solgt under forventningene. Det ble også kunngjort at Assassin's Creed Shadows, Ubisofts store vinterspill og midtpunktet i julesalget, vil bli forsinket med tre måneder. Som om ikke det var nok, har det også gått rykter om at XDefiant, en av Ubisofts andre store satsinger, er i trøbbel og ikke har i nærheten av det antallet spillere som var forventet.

Vi har også vært vitne til hvordan selskapets markedsverdi har sunket drastisk de siste månedene og nå har nådd sitt laveste nivå på 10 år, og det ser nå ut til at Ubisofts styre har fått nok. De har bestemt seg for å starte en intern revisjon for å komme til bunns i problemene, og i en uttalelse, rapportert av Insider Gaming, kunngjør de at :

"I lys av nylige utfordringer erkjenner vi behovet for større effektivitet mens vi gleder spillerne. Som et resultat, utover de første viktige kortsiktige tiltakene som er iverksatt, lanserer konsernledelsen, under tilsyn av styret, en gjennomgang som tar sikte på å forbedre vår gjennomføring ytterligere, spesielt i denne spillersentriske tilnærmingen, og akselerere vår strategiske vei mot en modell med høyere ytelse til fordel for våre interessenter og aksjonærer."

Så hva betyr alt dette? Er det fare for at den nåværende konsernsjefen, Yves Guillemot, blir byttet ut? Det gjenstår å se, og vi må ganske enkelt vente på styrets rapport for å se hvordan de velger å gå videre.

