Ubisofts XDefiant lanseres endelig senere denne måneden

Beyond Good & Evil 2, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Skull and Bones og mange flere eksempler. Ubisoft har rykte på seg for å utsette spill så mange ganger at spillere begynner å tro at vi aldri vil få se et ferdig produkt. XDefiant så ut til å slutte seg til disse rekkene tilbake i oktober, men ventetiden vil snart være over.

Ubisoft San Francisco avslører at XDefiant vil lanseres på PC, PS5 og Xbox Series 21. mai. Kunngjøringen gjentar at spillet som går live bare er begynnelsen, ettersom hver sesong vil inneholde en ny fiendefraksjon, nye våpen, nye kart og mer.