UCI Road World Championships: Tider og hvordan du kan se landeveisrittet for menn og kvinner elite

UCI Road World Championships 2025 avsluttes denne helgen i Kigali, Rwandas hovedstad, med konkurransens største begivenhet: Elite Road Race for menn og kvinner. Kvinnene starter først på lørdag, med et 164,6 km langt ritt over 11 runder i en kupert, urban rundløype.

Mennene starter på søndag, med 267,5 km, 15 runder rundt løypen. Tadej Pogačar vant i fjor og er igjen favoritt i år, etter å ha vunnet Tour de France. Remco Evenepoel tok allerede gull på tempoen, og høres ut som den andre mest sannsynlige utfordreren til rittet...

Datoer og tider for kvinner og menn i Elite Road Race



Kvinner Elite landevei: Lørdag 27. september: 11:05 -15:45 (CEST), en time mindre i Storbritannia



Men Elite Road Race: Søndag 28. september: 8:45 -15:45 (CEST), en time mindre i Storbritannia



Slik ser du UCI-verdensmesterskapet på landevei

I Europa vil abonnenter med HBO Max-abonnement kunne se det direkte med sportspakken (5 euro). For det meste av Europa er HBO Max eller EuroSport det beste alternativet. I Storbritannia må fansen se det på TNT Sports via Discovery+.

Andre offentlige eller gratis kanaler vil imidlertid også sende det i noen land, gjennom vanlig TV eller deres digitale plattformer. Her er en liste over kanaler hvor du kan se VM i landeveissykling :



Storbritannia: BBC (også Red Button og iPlayer)



Frankrike: France TV



Spania: TVE TVE



Italia: RAI RAI



Belgia VRT



Norge TV2



Danmark TV2



Nederland NOS

