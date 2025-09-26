UCI Road World Championships: Tider og hvordan du kan se landeveisrittet for menn og kvinner elite
Vil noen være i stand til å stoppe Tadej Pogacar i herrenes Elite Road Race?
UCI Road World Championships 2025 avsluttes denne helgen i Kigali, Rwandas hovedstad, med konkurransens største begivenhet: Elite Road Race for menn og kvinner. Kvinnene starter først på lørdag, med et 164,6 km langt ritt over 11 runder i en kupert, urban rundløype.
Mennene starter på søndag, med 267,5 km, 15 runder rundt løypen. Tadej Pogačar vant i fjor og er igjen favoritt i år, etter å ha vunnet Tour de France. Remco Evenepoel tok allerede gull på tempoen, og høres ut som den andre mest sannsynlige utfordreren til rittet...
Datoer og tider for kvinner og menn i Elite Road Race
- Kvinner Elite landevei: Lørdag 27. september: 11:05 -15:45 (CEST), en time mindre i Storbritannia
- Men Elite Road Race: Søndag 28. september: 8:45 -15:45 (CEST), en time mindre i Storbritannia
Slik ser du UCI-verdensmesterskapet på landevei
I Europa vil abonnenter med HBO Max-abonnement kunne se det direkte med sportspakken (5 euro). For det meste av Europa er HBO Max eller EuroSport det beste alternativet. I Storbritannia må fansen se det på TNT Sports via Discovery+.
Andre offentlige eller gratis kanaler vil imidlertid også sende det i noen land, gjennom vanlig TV eller deres digitale plattformer. Her er en liste over kanaler hvor du kan se VM i landeveissykling :
- Storbritannia: BBC (også Red Button og iPlayer)
- Frankrike: France TV
- Spania: TVE TVE
- Italia: RAI RAI
- Belgia VRT
- Norge TV2
- Danmark TV2
- Nederland NOS