UCI verdensmesterskap i banesykling 2025: Datoer, arrangementer og hvordan du kan se mesterskapet live
Det årlige UCI-verdensmesterskapet i banesykling finner sted fra 22.-26. oktober i Chile.
UCIs verdensmesterskap i banesykling 2025 finner sted denne uken, fra onsdag 22. oktober til søndag 26. oktober. Fans av banesykling må imidlertid tilpasse seg noen ubehagelige tidsplaner, ettersom årets utgave finner sted i Chile.
I denne konkurransen er det 11 øvelser for menn og 11 for kvinner: Individuell forfølgelsesritt og lagtempo, sprint og lagsprint, keirin, madison, omnium, scratch, poengritt, eliminering og 1 km tempo.
På grunn av tidsforskjellen vil det meste av rittet foregå om natten. Rittene på dag 1 starter kl. 23:30 CEST, 22:30 BST (onsdag 22. oktober) og avsluttes kl. 01:40 CET, 00:40 BST.
Slik ser du UCI-verdensmesterskapet i banesykling
I mange europeiske land vil disse arrangementene bli sendt på offentlig eller gratis TV. Det inkluderer :
- Belgia: RTBF, VRT 1
- Tsjekkia CT Sport
- Danmark TV 2 Sport
- Ungarn MTVA
- Italia RAI Sport
- Nederland NPO 1 Extra
- Frankrike Eurosport
- Portugal RTP Play
- Slovakia STVR
- Spania TVE
- Sveits RTS
- Storbritannia BBC
Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle land sender begivenhetene direkte, og noen vil i stedet vise repriser eller forsinkede sendinger. Noen land vil dessuten sende begivenhetene direkte og gratis på YouTube, men bare de som ikke har en offisiell TV-kringkaster. Du kan finne mer informasjon her.