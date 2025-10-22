UCI verdensmesterskap i banesykling 2025: Datoer, arrangementer og hvordan du kan se mesterskapet live

HQ

UCIs verdensmesterskap i banesykling 2025 finner sted denne uken, fra onsdag 22. oktober til søndag 26. oktober. Fans av banesykling må imidlertid tilpasse seg noen ubehagelige tidsplaner, ettersom årets utgave finner sted i Chile.

I denne konkurransen er det 11 øvelser for menn og 11 for kvinner: Individuell forfølgelsesritt og lagtempo, sprint og lagsprint, keirin, madison, omnium, scratch, poengritt, eliminering og 1 km tempo.

På grunn av tidsforskjellen vil det meste av rittet foregå om natten. Rittene på dag 1 starter kl. 23:30 CEST, 22:30 BST (onsdag 22. oktober) og avsluttes kl. 01:40 CET, 00:40 BST.

Slik ser du UCI-verdensmesterskapet i banesykling

I mange europeiske land vil disse arrangementene bli sendt på offentlig eller gratis TV. Det inkluderer :



Belgia: RTBF, VRT 1



Tsjekkia CT Sport



Danmark TV 2 Sport



Ungarn MTVA



Italia RAI Sport



Nederland NPO 1 Extra



Frankrike Eurosport



Portugal RTP Play



Slovakia STVR



Spania TVE



Sveits RTS



Storbritannia BBC



Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle land sender begivenhetene direkte, og noen vil i stedet vise repriser eller forsinkede sendinger. Noen land vil dessuten sende begivenhetene direkte og gratis på YouTube, men bare de som ikke har en offisiell TV-kringkaster. Du kan finne mer informasjon her.