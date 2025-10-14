UEFA annonserer "åpningskamp" for Champions League 2027/28, senderettigheter skal selges globalt

HQ

UEFA har annonsert en ny endring i fremtidige utgaver av Champions League for menn, med start i 2027/28. Fra og med om to sesonger vil det være en "åpningskamp" med den nåværende mesteren i turneringen, som vil være den eneste kampen fra ligafasen som spilles på tirsdag i åpningsuken. Resten av de 17 kampene vil bli spilt onsdag og torsdag.

Dette er en endring fra det vanlige opplegget der Champions League-kampene spilles tirsdag og onsdag. Det eneste unntaket i år var åpningsuken, med kamper jevnt fordelt på tirsdag, onsdag og torsdag, og den siste kampdagen i ligafasen, der alle kampene spilles samtidig onsdag 28. januar.

Denne endringen kommer samtidig som UEFA sammen med UC3, joint venture-selskapet mellom UEFA og klubbene som forvalter rettighetene, bestemmer seg for nye måter å selge senderettighetene til åpningskampen på: For første gang vil de bli solgt globalt, i stedet for som nå (og som de vil fortsette å gjøre med resten av turneringen), der de selger dem ulikt til hvert land eller region.

På den måten håper de å gjøre åpningskampen til en "standout-begivenhet", omtrent slik amerikanerne liker å gjøre med NFL (eller tyskerne med Bundesliga), som potensielt kan sendes over hele verden av en strømmetjeneste, som Prime Video eller Disney+ (som allerede sender Women's Champions League over hele verden gjennom ESPN).

Er du enig i disse endringene som UEFA har gjort for å øke Champions Leagues synlighet over hele verden?